Inter-news.it - Raspadori: «Inter? Una grande squadra reagisce e dobbiamo farlo»

, attaccante del Napoli, ha parlato al termine della partita tra Como e Napoli, finita 2-1 per i padroni di casa. Nel prossimo turno ci sarà la sfida contro l’.REAZIONE – Giacomoha accompagnato Antonio Conte in sala stampa al termine della partita tra Como e Napoli, terminata 2-1 a favore dei comaschi. L’attaccante, autore del momentaneo 1-1, ha risposto così alla domanda sul sorpasso dell’in classifica. Queste le sue parole: «Fino ad ora abbiamo ragionato partita dopo partita, i risultati positivi e le vittorie portano entusiasmo. Non è semplice reagire dopo una sconfitta, la prima cosa chefare è questa. Se vogliamo dimostrare di essere unasubito reagire». Il distacco tra Napoli erimane comunque minimo, visto che i nerazzurri, grazie alla vittoria di ieri sera contro il Genoa, sono saliti a quota 57 punti in classifica.