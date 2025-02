Rari Nantes Florentia sconfitta a testa alta con Savona

Leggi su Corrieretoscano.it

9-17 (1-4 3-4 2-5 3-4)RN: M. Cicali, N. Hofmeijer 1, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni 2, S. Sordini 1, N. Benvenuti, G. Bini 2, D. Borghigiani 2, G. Bianchi, U. Trpovski. All. MinettiRN: G. Nicosia, N. Rocchi 2, L. Damonte 2, P. Figlioli 2, D. Occhione, V. Rizzo 1, D. Merkulov 1, L. Bruni 3, B. Erdelyi 1, M. Guidi 3, A. Patchaliev 1, M. Vavic, N. Da Rold, A. Gullotta 1. All. AngeliniARBITRI: Paoletti e D’antoniNOTE: Superiorità numeriche:6/16 + 2 rigori e8/14 + 2 rigori. Nelinizia in porta con il n13 Da Rold che nel secondo è espulso temporaneamente per un fallo commesso fuori dai sei metri e sostituito dal n1 Nicosia. Da Rold torna tra i pali nel quarto tempo. Dal terzo tempo cambio di portiere anche nella: il n13 Bianchi sostituisce il n1 Cicali.