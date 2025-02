Ilgiorno.it - Rapine violente: "Azioni in branco e senza perché"

di Marianna Vazzana Uno studente Erasmus accolellato mentre difendeva un amico da rapinatori ieri notte. A poco più di un giorno di distanza dall’aggressione con fendenti ai danni di un diciannovenne fuori dal centro commerciale Merlata Bloom. Violenze quotidiane su cui riflette anche la presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Maria Carla Gatto. Un’escalation che la preoccupa? "Esamino il fenomeno da tempo. Nella mia relazione, che ho presentato all’apertura dell’anno giudiziario, ho evidenziato proprio l’incremento della violenza nella commissione dei reati. Spesso si tratta di violenza “gratuita”,che vengono commesse indipendentemente dal diretto vantaggio economico e quasi sempre con uso di armi come in questi ultimi casi.“in“. In gruppo. In compagnia degli altri scatta la de-individualizzazione e il desiderio di conquistare l’approvazione sociale, purtroppo anche con queste condotte devianti".