Rapinatore discreto in posta. Si mette in fila con i clienti

In coda in, non per pagare le bollette o spedire una raccomandata, ma per una rapina. L’altro giorno unprima ha ritirato il bigliettino segnaposto, poi si è messo inallo sportello dell’ufficiole di Calco insieme agli altriin attesa del proprio turno. Quando è arrivato il suo momento si è presentato all’impiegato e ha mostrato un taglierino sia a lui, sia al collega nellazione accanto: "I soldi", ha detto, portandosi nel contempo l’indice alla bocca per zittirli. Entrambi hanno obbedito, per nonre in pericolo le altre persone presenti, e gli hanno consegnato i soldi, circa 500 euro in contanti. Ottenuto quello che voleva, il, che indossava un cappellino in testa e aveva il viso coperto con una mascherina ffp2, se n’è andato. Fuori lo aspettava un complice in auto.