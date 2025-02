Ilrestodelcarlino.it - Rally auto storiche. Rossi, debutto tricolore

Dopo due anni di gare in Europa, ottenendo una doppietta nel Tour EuropeanHistoric tra le vetture J1 e J2 sia nel 2023 che nel 2024, Gabrieleha deciso di mettersi in gioco nel Campionato Italiano, misurandosi contro i migliori protagonisti della scenaper continuare a percorrere quel cammino di crescita che gli ha già consentito di togliersi belle soddisfazioni a bordo della fidata Ford Sierra Cosworth condivisa con Fabrizio Handel. Una stagione di apprendistato, con la consapevolezza di non aver mai affrontato nessuno degli eventi previsti dal calendario, ad eccezione delElba Storico. Gare leggendarie fra cuiCosta Smeralda Storico, Targa Florio HistoricLana Storico ed il SanremoStorico permetteranno al neo-portacolori di Bluthunder Racing Italy di calcare strade iconiche dello stivale