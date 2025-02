Thesocialpost.it - Ragusa, accendono le fiaccole all’interno del ristorante: locale devastato dalle fiamme. 14 feriti

Attimi di panico in undi, dove un incendio hail“Bon”, noto punto di ritrovo della movida cittadina. Alcuni presenti hanno ripreso con i cellulari i momenti iniziali del rogo, prima che scoppiasse il caos generale e tutti cercassero di mettersi in salvo. In uno dei video circolati online si vede chiaramente come tutto sia iniziato: mentre il DJ suonava Sere Nere di Tiziano Ferro e il pubblico cantava, alcuni clienti stavano utilizzando delle, spesso impiegate per festeggiare i compleanni. Una di queste ha accidentalmente incendiato un lampadario in tessuto, scatenando le.Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in un incubo. Quattordici persone sono state trasportate in ospedale: tra loro, una insegnante di Modica che ha riportato problemi alla vista.