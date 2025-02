Ragazza di 15 anni fa perdere le sue tracce a Lucca | ricerche in tutta la regione

Leggi su Corrieretoscano.it

– È giallo per la scomparsa dadi una 15enne, Gaia Celoni, di cui non si hanno notizie dalle 20.30 circa di sabato 22 febbraio. L’appello è partito sui social dai genitori dellaed è stato raccolto anche dal sindaco, Mario Pardini, che perla giornata ha seguito le, che si sono estese ala Toscana.“Da ieri sera, sabato 22 febbraio – ha scritto il primo cittadino sui social – alle 20.30 è scomparsa nel centro diquesta: si chiama Gaia Celoni, ha 15, indossa dei jeans stretti blu, un piumino nero con cappuccio e delle scarpe sportive bianche. Ha occhi chiari, lunghi capelli rossi e ricci. Nell’esprimere vicinanza alla famiglia in queste ore di apprensione, il nostro appello per chiunque avesse notizia di Gaia è di avvertire immediatamente le forze dell’ordine, che stanno cercando la”.