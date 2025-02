Rafa Marín quella centrale che fábregas non toglie gli occhi

Leggi su Justcalcio.com

Lui Come il 1907 di CESC fàbregas affronta il Napoli diIl giorno 26 della serie A. Il giocatore sevilliano avrebbe lasciato il mercato invernale in cerca di minuti, sebbene la caduta delle firme di Danilo o Pietro commuzo dalla squadra italiana e dalla decisione finale di Conte Lo hanno fatto rimanere. Curiosamente, Come è stata una delle possibili destinazioni che Napoli ha gestito per il suo incarico. L'ex calciatore di Madrid è arrivato quest'estate alla squadra italiana per 12 milioni E fino ad allora le opportunità nel Napoli non erano arrivate, quindi ha ritenuto che l'opzione migliore era di partire in questo mercato invernale.