Liberoquotidiano.it - "Questo governo di banditi mi fa paura". Saviano ospite da Fazio? Attacca Giorgia Meloni | Guarda

Strano ma vero, Robertoè stato ancoradi Fabioa Che Tempo Che Fa, il programma televisivo in onda sul Nove. E, ovviamente, lo scrittore ha sfruttato questa ennesima vetrina televisiva perree il. Nuova puntata, nuovo insulto. Questa volta l'esecutivo di centrodestra è stato definito di "". "fa così con chiunque si opponga. Mi mettono. Mettono. Si comportano da", ha tuonato Mr. Gomorra. Ma c'è stato spazio anche per il solito piagnisteo. "Mi piacerebbe non vedere il percorso di vita come una gara - ha spiegato-. Ma se dobbiamo vederlo come un palio raggiunto, ho perso. Valeva la pena giocarsi tanti anni della propria vita? Qualcuno risponderebbe sì. Io mi trovo a dire che è stato un po' un lasciarsi massacrare.