Liberoquotidiano.it - "Questa mattina ossigeno ad alti flussi, ma crisi rientrata": dal Vaticano le indiscrezioni sulla salute del Papa

Francesco “ha riposato”. Lo riferisce la sala stampa vaticana che spiega quali sono le condizioni del Pontefice: “La notte è trascorsa tranquilla, ilha riposato”. Ma, a quanto si apprende da fonti vaticane, ha continuato ad usare l'adal quale ha fatto ricorso in occasione di unarespiratoria più prolungata del solito che si è verificata ieri. A quanto pare ladi ieri sarebbee di fatto non sarebbero state necessarie nuove trasfusioni. Ladi emergenza descritta ieri dal bollettino medico "è". Lo confermano fonti vaticane. "Non ci sono state altre trasfusioni". Il"mangia normalmente". Ha avuto bisogno delle cannule dima "non è intubato in nessun modo". Le medesime fonti fanno sapere che continuano gli esami clinici e con tutta probabilità stasera, nel bollettino serale dopo le 19, si conosceranno gli esiti.