Queerida speciale Carnival Party LGBTQ+ friendly

Vi aspettiamo in maschera venerdì 28 febbraio al White Cafè in via Genova 21, Trieste, dalle 21:00 alle 2:00 per ballare e divertirci insieme! Dj set by Chrix B Fotografie by Andrea Chenich Evento organizzato da Arcigay Trieste