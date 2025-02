Ilrestodelcarlino.it - Quattro milioni di ottimi motivi per fare chiarezza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel 2022 il Comune ha incassato più di 4di euro dalle multe degli autovelox. Dato ritenuto da tutti destinato a crescere negli anni a venire data l’installazione di nuovi apparecchi in città (solo cinque nel corso del 2024). Finché nell’aprile dell’anno scorso non è arrivata la sentenza della Cassazione che ha stabilito che la stragrande maggioranza degli autovelox italiani è fuorilegge in quanto non omologata. Sentenza i cui effetti iniziano a sentirsi ora anche a Bologna, con casi sempre più frequenti di annullamenti di verbali dei velox cittadini perché non omologati, per l’appunto. Comprese le postazioni ‘inaugurate’ da palazzo d’Accursio nell’ultimo anno. Postazioni che la giunta ha attivato – con l’eccezione di quella di viale Sabena, ancora al palo tratecnici e alluvione – “in conformità alla norma vigente”, basandosi cioè sul decreto del Ministero dei Trasporti che non distingueva tra apparecchi “omologati” e “approvati”.