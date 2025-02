Quotidiano.net - Quatrac Classic. Lo pneumatico all season per auto d’epoca

Leggi su Quotidiano.net

Apollo Tyres ha presentato Vredestein, unopremium all-perche combina un look senza tempo con una struttura e materiali moderni, garantendo prestazioni superiori in termini di aderenza e trazione per tutto l’anno. Il, leggero e silenzioso presenta un battistrada direzionale con ’intagli di evacuazione’ per resistere all’aquaplaning. La mescola innovativa Full Silica garantisce una tenuta di strada sicura in ogni condizione, ghiaccio e neve, come certificato dal marchio ’Three-Peak Mountain Snowflake’ (fiocco di neve e montagna a tre cime) stampato sulla parete laterale. Disponibile dal secondo trimestre del 2025, ilsarà proposto in due delle misure più diffuse per la stagione invernale, pensate per lehe utilizzate tutto l’anno.