Quasi 60 milioni di tedeschi al voto | Merz viene dato come vincitore annunciato ma l’affluenza è in calo

Sono 59,2i cittadinichiamati alle urne oggi per eleggere i 630 deputati del 21esimo Parlamento tedesco (Bundestag). Le urne sono aperte dalle 8:00 alle 18:00 per ilfisico, ed entro la stessa ora si chiuderà anche la possibilità di votare per via elettronica. Gli elettori possono esprimere la loro preferenza tra i 29 partiti presenti sulle schede elettorali.Il prossimo governo tedesco dovrà fare i conti con il crollo dell’alleanza transatlantica sotto Donald Trump e con le nuove minacce alla sicurezza europea, proprio mentre il modello economico del Paese sta entrando in crisi. Secondo gli ultimi sondaggi, sarà il capo dell’opposizione conservatrice (Cdu/Csu) Friedrichil nuovo cancelliere: dovrebbe vincere con il 29,5% di voti favorevoli. “Le grandi aspettative rispecchiano le grandi sfide che dovrà affrontare fin dal primo giorno del suo probabile mandi cancelliere”, ha affermato il settimanale tedesco Der Spiegel.