Metropolitanmagazine.it - Quarto Potere, i migliori esordi nella storia del cinema

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tanti sono stati glitografici che in Italia e all’estero hanno lasciato il segnodelportando sullo schermo quello stile e quelle espressività che hanno contraddistinto le successive produzionitografiche dei registi che l’hanno diretti. Qui di seguito una carrellata di alcunitografici, come ad esempio “” di Orson Welles, che hanno fatto ladel, il grandedi Orson Welles, fonte cinecittànews.itQuando si parla di grandidelnon si può non pensare alla portata innovativa e dirompente che ha avuto e che ha “” di Orson Welles del 1941. All’epoca il grande regista aveva solo ventisei anni ed era riuscito ad avere un contratto per un film con la Rko all’anno con piena libertà creativa dopo il grande successo avuto come speaker radiofonico con “La guerra dei mondi”, facendo credere agli americani che fosse in corso una vera e propria invasione aliena.