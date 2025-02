Tvzap.it - “Quarto grado”, la super perizia cancella ogni dubbio: come è morta Liliana Resinovich

News tv., la super perizia cancella ogni dubbi: come è morta Liliana Resinovich sarebbe stata uccisa. A pochi giorni dal deposito dell'autopsia sul corpo della donna arriva un'indiscrezione che potrebbe dare una svolta alle indagini. L'elaborato sulla donna di Trieste dovrebbe arrivare entro fine mese, ma intanto qualcosa è saltato fuori. E se ne è parlato a "Quarto grado". Ilaria Mura, in diretta tv, ieri sera, su Rete Quattro, al programma, ha rivelato: «Le indiscrezioni, se confermate, sono clamorose, la super perizia della dottoressa Cattaneo, andrebbe in direzione dell'omicidio, Liliana Resinovich non si sarebbe suicidata, sarebbe stata picchiata prima di essere soffocata e il soffocamento sarebbe avvenuto da parte di terzi.