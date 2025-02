Ilfattoquotidiano.it - “Quando non hai una lira hai poche alternative. Certe cose pesano sicuramente, vorresti poter scegliere, ma non è così semplice”: Pago si sfoga a “Ora o mai più”

Prima ha iniziato come artista di strada, poi il boom musicale nel 2005 con la hit “Parlo di te”. Alti e molti bassi. Il cantautorenon ha mai fatto mistero sulle sue difficoltà nel mondo della musica e anche del fatto che abbia partecipato a diversi reality per ragioni strettamente economiche. Dinamiche e anche gossip che poi hanno segnato la sua vita personale e artistica. Oggiè uno dei protagonisti dello show del sabato sera di Rai Uno “Ora o mai più”.E proprio durante la Semifinale ha dichiarato a Fanpage: “Me ne sonopreoccupato, ma sono molto onesto nel dire chenon hai unahai, ma non è.Il riferimento è anche alla partecipazione al programma “Temptation Island” nel 2019ha partecipato con la compagna Serena Enardu.