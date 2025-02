Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Sestriere e superG Crans Montana, startlist, streaming

Vanno ufficialmente a concludersi i due fine settimana di gare valevoli per la Coppa del Mondo di sci2024-2025. Il comparto maschile sarà di nuovo impegnato a(Svizzera) mentre le donne saranno di scena al.LA DIRETTA LIVE DELLOFEMMINILE ALLE 9.30 E 12.15LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DALLE 10.30Quale sarà il programma odierno? La giornata inizierà alle ore 09.30 con la prima manche della gara tra le porte larghe sulla pista intitolata a Giovanni Alberto Agnelli. La seconda manche, invece, scatterà alle ore 12.15 e andrà a delineare un podio quanto mai importante, come i 100 punti che saranno in palio per la classifica di specialità e quella generale.Alle ore 10.30, invece, sarà la volta delmaschile a. Sulle nevi elvetiche saranno nuovamente i padroni di casa ad avere il ruolo di favoriti, dopo un Mondiale di Saalbach che ha rasentato la perfezione.