Oasport.it - Quando le prossime gare di sci alpino? Coppa del Mondo Kvitfjell e Kranjska Gora: programma, orari, tv

Mentre stiamo vivendo la domenica didelle tappe di Crans Montana e Sestriere, è già tempo di pensare a quello che vivremo nel prossimo appuntamento delladeldi sci2024-2025. Il Circo Bianco sta per andare a vivere il proprio rush finale con le due Sfere di Cristallo sempre più in palio.Il comparto femminile sarà di scena a(Norvegia) per ben 3 prove veloci. Dopo due giorni dedicati alle prove della discesa, a partire da venerdì 28 febbraio si inizierà a fare sul serio con la prima prova veloce (ore 10.30), con replica al medesimoo nella giornata successiva (sabato 1 marzo). Domenica 2 marzo, infine, sarà la volta del superG sempre alle ore 10.30.Passando agli uomini, invece, l’attenzione si sposterà a(Slovenia) per due prove tecniche.