Oasport.it - Quando il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: orari mass start, startlist, streaming

Leggi su Oasport.it

, domenica 23 febbraio, ultima giornata di gare deidi. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera), la rassegna iridata dedicata alla specialità con sci stretti e carabina prevede la disputate delle due. A dare il via alle danze saranno le donne a partire dalle 13.45, poi sarà la volta degli uomini dalle 16.05.LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DIDALLE 13.45LA DIRETTA LIVE DELLAMASCHILE DIDALLE 16.05Nella prova femminile non ci sarà Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina ha deciso di rinunciare per via delle sue precarie condizioni di salute. Wierer ha vissuto un campionato molto complicato, dal momento che a causa di un malanno non ha disputato l’inseguimento e la 15 km Individuale, format nei quali avrebbe potuto ben figurare.