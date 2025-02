Quando i pontefici prevedono la storia

Liberoquotidiano.it - Quando i pontefici (pre)vedono la storia

Il pontificato di Francesco si compie in un periodo storico di straordinaria accelerazione e intensità, è un tempo complesso e compresso, dove il vecchio ordine, nato dopo la Seconda guerra mondiale, è in declino, mentre nella crisi ancora non si vede un nuovo disegno. Ne scorgiamo le ombre: una nuova America con il secondo mandato di Donald Trump; la cura di Javier Milei sull'Argentina; la leadership forte di Giorgia Meloni in Italia; una Germania che, comunque vadano oggi le elezioni, sarà orientata più a destra; la comparsa di tecnologie che provocheranno un balzo nella conoscenza, strumenti che innescheranno lotte di potere mai viste. La sofferenza di Bergoglio, la sua parabola cominciata il 13 marzo del 2013, ci ricorda che il dettaglio in cronaca di ogni Papa è destinato a diventare, lasciare in archivio una cassetta degli attrezzi, parole, segni, errori e felici intuizioni.