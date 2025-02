Fanpage.it - Quali specie di serpenti si trovano in Italia?

Inci sono tra le 22 e le 23di. La maggior parte appartengono alla famiglia di Colubri, come il Saettone, e sono innocue per l'uomo. Ci sono poi le viperevelenosi che in particolari condizioni possono essere molto pericolosi, come la vipera dal corno che può contare su uno dei veleni più tossici tra ieuropei.