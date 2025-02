Iodonna.it - Quali sono le donne che secondo il Time hanno lasciato un segno nel corso del 2025? Eccole, da Gisèle Pelicot a Nicole Kidman

Come ogni anno, ilha pubblicato la lista delledell’anno. Eccole attiviste, attrici, ambientaliste e sportive cheunneldel. Si tratta di «leader straordinarie che stanno lavorando per un mondo migliore e più equo».Di fronte a una tragedia personale ha intrapreso azioni straordinarieAttrice che sostenere nuovi talenti, soprattutto nel mondo del cinema e nel settore delleLeggi anche ›dell’anno, nella lista di “” ancheFatou BaldehAttivista che vuole fermare le mutilazioni genitali femminiliPurnima Devi BarmanAmbientalistaA’ja WilsonCestistaJordan ChilesGinnastaLaufeyCantante che sta portando le tradizioni jazz a una nuova generazioneAnna SawaiAttrice che si sta impegnando per portare a Hollywood piùasiaticheAmanda ZurawskiAttivista che si batte per i diritti riproduttiviLaura ModiCofounder e Ceo di Bobbie, azienda di latte artificiale biologico Leggi anche › «Merci»: Dominiquecondannato a vent’anni per stupro aggravato Olivia MunnAttrice che sta sensibilizzando l’opinione pubblica sul cancro al senoRaquel WillisScrittrice e attivistaClaire Babineaux-FontenotCeo di ing AmericaiO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolodell’anno: chi hauniliO Donna.