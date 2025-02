Inter-news.it - Quale Inter giocherà contro la Lazio? La soluzione in Coppa Italia

I pensieri ora non sono rivolti più al campionato, bensì alla formazione che scenderà in campolain. L’sarà protagonista ai quarti di finale della competizione, ma chi? La.LE ULTIME – I tifosi reclamano un super turnover nella partita tradi. La squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare i biancocelesti ai quarti di finale della competizione dopo aver eliminato già l’Udinese. Oggi c’è stato il primo ritrovo ad Appiano Gentile per preparare il match e l’allenatore ha ricevuto notizie non proprio positive. Carlos Augusto e Marcus Thuram non dovrebbero recuperare per l’infrasettimanale, l’unico che porta novità incoraggianti è Davide Frattesi. Il centrocampista non è entratoil Genoa per un problema fisico, nel pomeriggio si è però allenato in gruppo.