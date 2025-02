Cultweb.it - Quale fu il primo libro della Storia a essere stampato? Il primato è conteso

Lastampa a caratteri mobili ha un protagonista indiscusso: Johannes Gutenberg, l’inventoretipografia moderna. Ilcon questa tecnica fu la Bibbia di Gutenberg, prodotta il 23 febbraio del 1455 a Magonza, in Germania. Tuttavia, il concetto di stampa esisteva già da secoli, e ildipende dal criterio adottato. Partiamo da Gutenberg. E dal fatto che la Biblia Latina, meglio conosciuta come Bibbia a 42 linee, realizzata con caratteri mobili in metallo, fu effettivamente un’innovazione che rese la stampa più efficiente e precisa rispetto ai metodi precedenti. Ne furono prodotte circa 180 copie, alcune su pergamena e altre su carta di alta qualità proveniente dall’Italia. Eppure, sebbene Gutenberg sia considerato l’inventorestampa moderna, la Cina aveva sviluppato sistemi di stampa molto prima.