Lanazione.it - Pubblica assistenza. D’Addio è presidente

Si è insediato il nuovo consiglio direttivo delladi Minazzana dopo tre anni intensi sotto la presidenza di Roberto Boccelli. Gli fa seguito Enricoche da dieci anni conduce la brigata di cucina ed è promotore di numerosi eventi culturali. Condividono l’impegno in questa organizzazione di volontariato la viceLoredana Menchini, la tesoriera Maria Luisa Pirota, la segretaria Elisa Santocchi, i consiglieri Alvaro Avenante, Michele Biagi, Roberto Boccelli, Paolo e Walter Giannini. Sebbene votato a “furor di popolo”, Antonio Giovannetti rimane per sua scelta a latere del consiglio direttivo ma assicura la sua preziosa collaborazione. Nel documento programmatico dei prossimi tre anni sarà data continuità agli impegni intrapresi come il miglioramento strutturale della sede, la collaborazione con le associazioni e istituzioni del territorio ed ancora maggiore sarà la dedizione agli obblighi statutari.