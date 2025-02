Ilgiorno.it - Pseudo Templari lavori benedetti e Marilyn Manson

CrippaAlla fine, per fortuna, ci si è messa l’umidità. Che ha consentito di uscire da una situazione imbarazzante prima di finire davanti a un giudice. Stiamo parlando dei presuntie della Cappella Reale, che era stata riaperta al pubblico dopo 30 anni. Un po’ ingenuamente, il sindaco nonché presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza Paolo Pilotto aveva accettato la proposta di affidare il servizio di custodia dell’edificio per tenerlo aperto ai visitatori a un’associazione che si proclama erede dei. Suggestivi, con tanto di vesti bianche e croce rossa sul petto. Proprio come quelli di film o romanzi alla Indiana Jones o Codice da Vinci. Peccato però che inon esistano, l’ultimo Gran Maestro dell’ordine è stato messo al rogo nel 1314. Da allora, da quando l’ordine fu sciolto, decine di gruppi che si sono proposti come loro eredi si sono dovuti misurare con la sfortunata circostanza di non essere.