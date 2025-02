Puntomagazine.it - Provincia di Napoli, decine di carabinieri in controlli notturni

Castello di Cisterna, Casavatore, Varcaturo, Qualiano, Marano diimpegnati neinellaa nord dii militari impiegatia nord delladiper idel gruppo di Castello di Cisterna condi militari impiegati.Proprio a Castello idella locale compagnia hanno setacciato le strade della zona. A farne le spese V.M., 36enne di Acerra già noto alle forze dell’ordine. Ihanno fermato il 36enne in via Leopardi e lo hanno controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo modello 357 magnum. Cinque i proiettili all’interno dell’arma pronta a sparare e che è risultata rubata nel luglio del 2023.La pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.