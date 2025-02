Nerdpool.it - Pronti per il gran final di Dragon Ball Daima?

sta per concludersi, ecco quindi tutto ciò che devi sapere per essere pronto per l’episodioe dell’anime. Sebbene inizialmente non fosse previsto in questo modo,è arrivato sugli schermi come parte della celebrazione del 40° anniversario di. Il manga originale di Akira Toriyama, ormai scomparso, ha dato vita a una vasta gamma di adattamenti anime nel corso dei decenni, e i fan si preparano per la fine di questa nuova avventura:. Questa è stata una delle ultime storie supervisionate dallo stesso Toriyama, ed è stata ricca di colpi di scena inaspettati.Da quandoè iniziato lo scorso autunno, ha sorpreso i fan con ogni episodio, apportando significativi cambiamenti a come il mondo diviene percepito nel suo insieme.