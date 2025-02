Ilveggente.it - Pronostico Verona-Fiorentina: riscatto immediato

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Due sconfitte di fila per ladi Palladino che, in conferenza stampa, ha respinto al mittente alcune indiscrezioni che lo vedevano in rotta di collisione con la società. Niente di vero, insomma, ma anche ammesso che se qualcuno deve essere messo in discussione è lui. Ci sta, giusto, perché la sua squadra è forte e anche nel mercato di gennaio si è rinforzata. Quindi ci si aspetta qualcosa in più da parte di tutti.(Lapresse) – Ilveggente.itLa trasferta diperò non è semplice. Anche se nelle ultime tre la Viola, in Veneto, ha vinto due volte.