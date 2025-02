Ilveggente.it - Pronostico Manchester City-Liverpool: la statistica che non ti aspetti

è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni,.Quello che doveva essere il più atteso scontro diretto per il titolo è diventata la sfida tra una squadra che con ogni probabilità tornerà a sedere sul trono d’Inghilterra, il, ed un’altra, il, che dopo aver dominato la Premier League per 4 anni di fila rischia seriamente di non classificarsi neppure tra le prime quattro (o cinque). Il campionato è ancora molto lungo ma l’attuale classifica, al momento, dice questo.: lache non ti(Ansa) – Ilveggente.itIn settimana gli uomini di Pep Guardiola hanno dovuto fare i conti con l’ennesima delusione di una stagione che non può non definirsi disastrosa, soprattutto se confrontata con le ultime.