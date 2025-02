Ilveggente.it - Pronostico Cagliari-Juventus: scherzetto per Motta

è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Per laè sicuramente il momento più difficile della stagione. L’eliminazione dalla Champions League per via del Psv è un peso enorme per il futuro di. Che rischia, lo sappiamo, e che se non si qualifica alla prossima massima competizione europea potrebbe essere esonerato. Serve vincere, a, contro una squadra, quella di Nicola, che soprattutto in casa ha costruito tutto quello che è riuscito a fare, o quasi, fino al momento.per(Lapresse) – Ilveggente.itIl pareggio della Lazio potrebbe essere una spinta in più per la squadra di, che si potrebbe ritrovare, in caso di vittoria, al quarto posto.