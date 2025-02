Ilveggente.it - Pronostici Serie B 23 febbraio: c’è una sfida nella sfida tra cannonieri

Leggi su Ilveggente.it

B, riflettori puntati sul match d’alta classifica tra Spezia e Catanzaro, rispettivamente terza e quinta in classifica:. Il match clou della domenica diB va in scena allo stadio “Picco” (fresco di restyling) tra i padroni di casa dello Spezia e il Catanzaro. Terza contro quinta in classifica: i liguri, pur avendo collezionato 11 punti in più dei calabresi, dovranno fare attenzione ad una squadra in salute e che non conosce sconfitta da due mesi, da quando lo scorso 21 dicembre si arrese proprio allo Speziagara d’andata, terminata 0-1.B 23: c’è unatra(Lapresse) – Ilveggente.itCon il successo di misura sul Cittadella firmato dall’eterno Iemmello sette giorni fa il Catanzaro ha allungato la striscia positiva: sono 8 i risultati utili consecutivi dei giallorossi, che provano ad insidiare il quarto posto della Cremonese.