Amica.it - Profumi di nicchia: le novità 2025 tra note gourmand e tropicali

Leggi su Amica.it

Si è conclusa lo scorso 22 febbraio, un’altra edizione di Esxence, la 15esima per la precisione, con 84 marchi espositori provenienti da 38 Paesi. E anche quest’anno, il salone milanese dedicato alla profumeria artistica internazionale ha delineato a grandi linee quelle che saranno le tendenze per il futuro di questo settore. Potremmo definirlo un universo in costante espansione. Perché in grado di affascinare sempre più consumatori, compresi i giovani della Gen Z. Del resto, secondo i dati diffusi dallo stesso team di Esxence qualche mese fa, solo in Italia idiregistrano un fatturato stimato di oltre 400 milioni di euro, con un’incidenza superiore al 3,5 per cento sul mercato beauty e del 33 per cento su quello delle fine fragrances.