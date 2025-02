It.insideover.com - Profili – Friedrich Merz, l’ex arcinemico della Merkel che studia da cancelliere

Dopo il voto tedesco,avrà la possibilità di giocarsi la partita che attende da tutta la sua vita politica, quella per la cancelleria federaleGermania.rivale interno al partito“Cancelliera” per antonomasia, Angela, a guidare l’Unione Cristiano-Democratica (Cdu) e il partito-gemello bavarese, l’Unione Cristiano-Sociale, ha superato il primo scoglio al voto anticipato convocato dopo il collasso del governo di Olaf Scholz, in cui la Cdu-Csu ha conquistato il primo posto sfiorando il 30% dei suffragi.Una Cdu più a destra vince le elezioniguida una Cdu-Csu spostata nettamente più a destra rispetto all’eraCancelliera e spinta su posizioni conservatrici in campo sociale, rigoriste sul fronte fiscale e liberali in economia, duramente schierata nel contrasto a tematiche come l’immigrazione illegale e decisa a contendere quei consensi che sono in uscita dal campo moderato, principalmente verso la destra di Afd, seconda alle elezioni.