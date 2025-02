Ilgiorno.it - Primo episodio domani su Sky Arte

Un viaggio lungo 2mila anni insieme a Toni Servillo. Per la prima volta la lunga storia di Pavia approda sul piccolo schermo. Si pcon la battaglia tra francesi e spagnoli. "La prima guerra moderna" è stata ribattezzata. “La Battaglia di Pavia“ è ildella serie di documentari in tre puntate “La Battaglia di Pavia e altre storie. Duemila anni di vita di una capitale“, che andrà in onda alle 21,15 disu Skye alle 20,50 in Francia sul canale Histoire. Prodotta da 3D Produzioni, con soggetto e sceneggiatura di Didi Gnocchi e Arianna Marelli e la regia di Valeria Parisi, è stata realizzata grazie al contributo del bando regionale Lombardia per il cinema.