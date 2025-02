Ilrestodelcarlino.it - Primavera a Riccione, una città in cantiere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lavori sulla rete dell’acquedotto, la nuova rotatoria di via Angeloni, la passeggiata al porto canale, il nuovo parcheggio all’ospedale fino ad arrivare a quella al Marano. Ma non è finita perché a breve partiranno anche i cantieri per migliorare la viabilità nei quartieri Fontanelle e San Lorenzo, verrà realizzato il collettore delle acque meteoriche tra viale Bressanone e viale Venezia, e saranno rifatti i marciapiedi di viale D’Annunzio nel tratto tra il porto e l’Azzarita. Arriva lae sbocciano i cantieri a. Contando quelli pubblici legati a marciapiedi, ciclabili e sottoservizi si arriva a una decina. A sommarli ci ha pensato l’amministrazione comunale. In altri termini non ci sono solo viale Ceccarini e la rigenerazione del lungomare sud con la nuova ciclovia. Nel resto dellale ruspe non si fermano.