Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda Categoria. Si gioca il derby empolese tra Santa Maria e Avane

Leggi su Sport.quotidiano.net

tuttoin chiave salvezza oggi alle 15 al Gavazzi di via Magolo tra, nel girone F di. Nei due precedenti stagionali, andata e primo turno di Coppa Toscana, hanno sempre vinto i gialloneri attualmente allenati dal duo Coppola-Fanelli, ma in classifica è ilad avere cinque punti di vantaggio. Grande assente nelle fila dell’l’ex di turno Khazen, squalificato. Nello stesso raggruppamento, sempre questo pomeriggio alle 15, il Monterappoli riceve invece a Cambiano il Sesto Calcio, vittorioso 2-1 all’andata e attualmente avanti di nove punti in classifica rispetto ai neroverdi di mister Bruno, costretto a seguire la squadra dalla tribuna per squalifica. Rimanendo in, ma passando al gruppo G oggi alle 15 scontro diretto in chiave play-off per il Ponte a Cappiano a Castelfranco, mentre l’Aurora Montaione ospita il San Prospero Navacchio, che in classifica lo precede di un solo punto.