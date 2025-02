It.insideover.com - Prima di James Bond: tutti i trucchi dell’MI9 per aiutare i piloti inglesi a sfuggire ai nazisti

Durante la seconda guerra mondiale una particolare divisione dei servizi segreti, nota come MI9, fu attivata per studiare e sviluppare quanti più sistemi possibili per consentire aidella Royal Air Force che venivano abbattuti dietro le linee nemiche di non essere identificati e catturati. Consentendo loro di camuffarsi tra la popolazione civile mentre cercavano di entrare in contatto con la resistenza, o si muovevano in territorio nemico grazie a strumenti essenziali, da nascondere nelle uniformi. Questi strumenti includevano piccole bussole occultabili, ridotte a 25 mm o 6 mm di diametro e nascoste nei bottoni, o addirittura ricavate dagli stessi bottoni della giacca, magnetizzate. Mappe nascoste nelle cuciture o stampate su un verso della seta delle sciarpe, e altre brillanti trovate per raggiungere le linee, tornare in patria o “evadere” dai famosi Stalag e dalle prigioni della Gestapo, la spietata polizia di segreta di Hitler.