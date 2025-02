Notizie.com - Previsioni meteo spaziali, come funzionano e perché la Nasa ha lanciato un nuovo programma da 230 milioni di dollari

Leggi su Notizie.com

Lesono importanti non solo sulla Terra ma anche nello spazio. Per questo motivo lahaunprogetto di oltre 230dilahaunda 230di(CANVA FOTO) – Notizie.comSi tratta delSpace Weather Next che l’Agenzia spaziale statunitense sta portando avanti insieme alla Noaa, ovvero la National Oceanic and Atmospheric Administration.L’obiettivo è osservare il Sole e l’ambiente spaziale vicino alla Terra in maniera tale da proteggere le infrastrutture tecnologiche sia a terra sia nello spazio. Laha quindi incaricato la Bae Systems Space & Mission Systems che ha sede a Boulder, in Colorado, di costruire due veicolidella serie Lagrange 1.