Iltempo.it - Preside cancella dai social gli ex alunni che seguono Meloni e Salvini: il post

Dopo i genitori “progressisti” che non vogliono che i loro figli si fidanzino con elettori di destra, come rivelato da uno studio dell'Università Bocconi, ora arriva il“censore”. Si chiama Leonardo Primus ed è il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Udine VI (Scuola Marconi) che suiscriveva (1 ottobre 2021) di aver “scoperto che tra i miei amici virtuali (molto virtuali) ci sono 70 persone che hanno messo mi piace a, 34 che hanno messo mi piace alla”. E fra questi “alcuni miei ex, ormai quasi trentenni” che ricorda esser stati “molto bravi a copiare ma forse avevano delle fragilità esistenziali irrisolte che io non avevo capito”. Fragilità che, secondo il dirigente scolastico, porterebbero neanche a votare il centrodestra ma a seguirlo sui