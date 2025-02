Notizie.com - Prendere un gatto fa bene? La scienza ha detto sì e la ricerca è incredibile

Gli animali domestici, soprattutto cani e gatti, stanno sempre più diventando parte della nostra vita quotidiana. Laha dimostrato come faccianoalla salute.unfa? Lahasì e la(Notizie.com)Oggi ci soffermiamo sui gatti, animali considerati di solito meno fedeli dei cani ma che in realtà regalano delle soddisfazioni enormi. Uno studio della Mayo Clinic ha evidenziato come il 41% dei proprietari di gatti dorma meglio grazie ai loro amici a quattro zampe. Come per i cani poi, la presenza di un animale è fondamentale dal punto di vista emotivo e di sollievo nei momenti difficili della nostra vita. Avere un rapporto costante con loro ci permetterà di superare anche la tristezza di lutti o notizie drammatiche.Studi hanno espresso che la vicinanza di unvada a stimolare l’intelligenza grazie alla possibilità di regalarci tranquillità e indipendenza.