Preghiera a Bologna per la salute del Papa Zuppi | Vicini in questo momento di sofferenza

, 23 febbraio 2025 - Questa sera, alle 20, nella chiesa di San Domenico a, l'arcivescovo die presidente della Cei, il cardinale Matteo, presiederà un rosario per ladiFrancesco. Come sta oggiFrancesco Il Santo Padre è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da venerdì della scorsa settimana, giunto con una diagnosi di bronchite che si è poi trasformata in polmonite bilaterale. Le sue condizioni, anche oggi, sono definite critiche, così come ieri sera quando l'ultimo bollettino diramato dalla Santa Sede sulle condizioni didi Bergoglio avevano restituito una situazione in aggravamento: la prognosi è riservata. Candles with the pictures of Pope Francis are the laid under the statue of late Pope John Paul II outside Agostino Gemelli Hospital where Pope Francis is hospitalized to continues his treatments for bilateral pneumonia, in Rome, Italy, 23 February 2025.