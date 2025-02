Ilrestodelcarlino.it - Precipita dal tetto della casa di campagna e muore

Matelica (Macerata), 23 febbraio 2025 – Un tragico incidente domestico è stato la causa del decesso, ieri mattina, di un matelicese di 72 anni. L’uomo, intorno alle 14, è stato trovato privo di vita all’interno di unadinella frazione Poggeto. L’anziano si era recato nelladidi proprietàfamiglia, dove stava sistemando un solaio, quando, per ragioni ancora da chiarire e in fase di ricostruzione, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbeto rovinosamente a terra da diversi metri di altezza, battendo fortemente il capo e altre parti del corpo. A scoprire il cadavere sono stati gli stessi familiari, preoccupati dal fatto che non rispondesse al cellulare e che non fosse tornato aper il pranzo. Purtroppo a quel punto è stato inutile l’intervento dei sanitari del 118, che sono immediatamente accorsi sul posto.