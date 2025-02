Bergamonews.it - Precipita dal Pizzo Camino, muore escursionista 50enne

Leggi su Bergamonews.it

Un volo di oltre cinquanta metri, mentre stava risalendo ilin territorio di Breno. Così è morto domenica mattina, 22 febbraio, unoriginario della provincia di Bergamo.La tragedia si è consumata intorno alle 11,30. Come riporta Il Giornale di Brescia, l’uomo potrebbe essere scivolato mettendo il piede su un lastrone di ghiaccio del canalone. Quando i compagni di escursione si sono girati non l’hanno più visto e hanno dato subito l’allarme fornendo le coordinate della loro posizione.La salma dell’uomo è stata recuperata dal soccorso alpino e composta all’ospedale di Esine. Sul posto per recuperare l’to l’elisoccorso decollato da Milano e personale dello Cnsas di Breno.