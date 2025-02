Lanazione.it - Prato Nord- Maliseti Seano. È la sfida più interessante

Prima e Seconda Categoria, nuovagiornata. Cominciamo dalla Prima, girone D: lo Jolo, a nove lunghezze dalla vetta occupata dal Settimello, vuole ridurre le distanze: espugnare il campo della Gallianese dovrà essere il primo passo per cercare di arrivare all’obiettivo. Doppio scontro poi sull’asse– Piana pistoiese: Casale e CSLSocial Club cercheranno punti-salvezza in trasferta rispettivamente contro AM Aglianese ed Atletico Casini Spedalino. Da seguire con attenzione anche, che propone due squadre in cerca di rilancio. Scendendo in Seconda Categoria, girone C, la Pietà prima della classe ha l’occasione di allungare: il San Niccolò secondo a -1 sarà impegnato in un difficile confronto contro la Virtus Montale terza forza del raggruppamento e regolando al Faggi un’Olimpia Quarrata in cerca di punti-salvezza si aprirebbero scenari interessanti, per i ragazzi di Trupia.