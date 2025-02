Lanazione.it - Prato, fondi trasformati: i negozi (vuoti) ora sono case. Ma anche appetibili garage

, 23 febbraio 2025 – Dove una volta si entrava e si sentiva profumo di pane sfornato si suonerà a un citofono e ci si fermerà davanti a un portone. Era una serranda abbassata da tempo, quella del forno “Gnan” in via del Serraglio. Ora i lavori su quel fondoin corso per realizzare due alloggi a piano terra. Di fronte Mauro Casi delo “Stop Mode”, mezzo secolo di storia festeggiato l’anno scorso, è uno degli ultimi avamposti del commercio storico in questa via. “Se si spengono le insegne, se perdiamo idi vicinato, muoiono le strade. E via del Serraglio assiste a un declino inesorabile. Possibile che non si riesca ad arginare questo fenomeno?”.in, finestre al posto di bandoni abbassati. Un fenomeno, quello del cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale, che sta prendendo sempre più piede e rischia di creare la desertificazione di un tessuto commerciale già fragile dentro le mura.