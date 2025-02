Sport.quotidiano.net - Pranzo di gala a Como. Fabregas, un menu per stupire Conte

Sfida da brividi oggi al Sinigaglia alle 12,30, frae Napoli, due squadre con obiettivi diversi, ma unite da diverse situazioni. La prima è quella del bel gioco, la seconda riguarda l’amicizia fra i due allenatori,ha allenatoal Chelsea, la terza il feeling fra le due tifoserie, nato durante la gara di andata. Tutti temi per farne una partita speciale, con biglietti esauriti da due settimane e venduti tutti in mezz’ora, compresi i nuovi 175 posti per i tifosi partenopei. Ospiti che riceveranno un’accoglienza speciale, confezionata dal presidente indonesiano del, Mirwan Suwarso: birra gratis "per ringraziarli dell’accoglienza" quando il 4 ottobre a Napoli, nonostante la sconfitta 3-1, la società lariana lodò i tifosi partenopei "per la splendida manifestazione di sportivita".