Puntomagazine.it - Pozzuoli: Approvato il Documento strategico alla base del PSED in corso di formazione

Piano Speditivo di Emergenza Discendente esso si fonda su un principio importante: la convivenza con il fenomeno del bradisismoIl principio cardine su cui si fonda ilè la convivenza con il fenomeno bradisismo. L’obiettivo è quello di restituire ai cittadini, alle attività pubbliche e private, ai tecnici che operano sul territorio (architetti, ingegneri, geometri), uno strumento chiaro, flessibile e rassicurante.Ilè finalizzato a implementare la risposta dell’Amministrazione comunale e di tutti gli Uffici comunali coinvolti, per la salvaguardia della popolazione presente nelle zone di intervento dal Piano Speditivo di Emergenza Nazionale, attraverso l’attivazione delle procedure relative al:•? ?superamento delle criticità che possono interessare il territorio o parti di esso in funzione della sismicità connessa al bradisismo;•? ?eventuale allontanamento della popolazione interessata in funzione della recrudescenza delle fenomenologie di sollevamento del suolo connesse al bradisismo.