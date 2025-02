Fanpage.it - “Poteva essere salvato”: parla il papà del bimbo di 9 anni morto per un aneurisma durante vacanza a Marsa Alam

Leggi su Fanpage.it

Ildi Mattia,per uncerebrale a 9mentre era inin Egitto con la famiglia: "Non possiamo sapere se Mattia sarebbe potutosalvato, ma quello che sappiamo è che le strutture mediche locali non erano preparate ad affrontare una situazione di emergenza come quella".